Общественная Служба Новостей: народные методы очищения почек включают клюкву, бруснику и отвары трав

Почки выводят вредные вещества, но иногда в них образуются камни, вызывающие боль. Причины — нарушение обмена веществ и кристаллизация солей, сообщила Общественная Служба Новостей .

Симптомы включают боль в пояснице, жжение при мочеиспускании, кровь в моче и тошноту. При таких признаках необходимо срочно обратиться к врачу. Самолечение может быть опасно.

Для профилактики и только после консультации со специалистом можно использовать народные средства. Клюква и брусника обогащают организм витамином C и способствуют растворению солей.

Отвары трав (репешок, пастушья сумка, ноготки) обладают мочегонным эффектом. Лимонный сок с цитратом препятствует образованию новых камней. Главное правило: любые методы — только с разрешения доктора.