Общественная Служба Новостей: масло для душа подойдет для сухого типа кожи

В мире косметики появляются новые продукты. Одно из таких средств — масло для душа, которое может заменить привычный гель и даже крем для тела. Производители утверждают, что масло для душа сочетает в себе свойства мыла и питательного крема. Его можно использовать как замену крему для бритья: якобы бритва лучше скользит, а волосы растут медленнее, написала Общественная Служба Новостей .

Внешне масло для душа похоже на обычное жидкое масло. При контакте с водой оно превращается в нежную пенку или эмульсию.

Производители рекомендуют не использовать масло вместе с мочалкой, чтобы не увеличивать расход средства. Основным компонентом масла являются масла, направленные на увлажнение и питание кожи. Оно не так хорошо пенится, но укрепляет липидный барьер кожи.

Выбор между маслом и гелем для душа зависит от типа кожи. Для сухой кожи подойдет масло, а для жирной или нормальной — гель. Однако важно обратить внимание на состав геля: из-за содержания ПАВ он может пересушить кожу.

Если вы хотите попробовать масло для душа, но у вас жирная кожа, обратите внимание на текстуры с пометкой «некомедогенно». Также рассмотрите масла или гели для чувствительной и атопичной кожи.