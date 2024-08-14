Общественная Служба Новостей: маринованный чеснок богат хлором и калием

В маринованном чесноке содержится большое количество хлора и калия, которые стимулируют работу печени и улучшают пищеварение. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Также продукт богат кальцием, он необходим для укрепления сосудистых стенок и улучшения свертываемости крови. Кроме того, антиоксидантное действие аллицина защищает организм от свободных радикалов и предотвращает развитие рака.

Отмечается, что маринованный чеснок можно добавить в хумус, использовать в качестве приправы в гамбургерах и хот-догах, украсить им мясные нарезки.