Общественная Служба Новостей: кора осины может стимулировать иммунитет

Кора осины пользуется популярностью в народной медицине благодаря своим лечебным свойствам. Однако важно помнить, что перед началом применения любого народного средства необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В коре осины содержатся гликозиды, органические кислоты, эфирные масла, дубильные вещества и микроэлементы, такие как цинк, железо и магний. Благодаря этому она обладает противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим, желчегонным эффектами и может стимулировать иммунитет.

Собирать кору лучше весной, используя только кору молодых деревьев. Сушить ее следует на открытом воздухе в тени. Из коры можно готовить отвары, настойки на спирту и чай.

Несмотря на полезные свойства, кора осины может вызывать аллергические реакции и раздражение желудочно-кишечного тракта. Ее не рекомендуется использовать детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с хроническими заболеваниями без разрешения врача. Передозировка может вызвать тошноту, головокружение и слабость.