Общественная Служба Новостей: кокосовый сахар помогает контролировать уровень холестерина

Кокосовый сахар — это натуральный продукт, получаемый из сока, который извлекается из бутонов кокосовых пальм. После сбора сока его фильтруют и выпаривают, превращая в сироп. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

В среднем в 100 граммах этого сахара содержится порядка 380 ккал, а его гликемический индекс составляет не более 35 единиц, что делает его самым низким среди всех видов сахара.

Учитывая эти характеристики, можно утверждать, что кокосовый подсластитель способствует контролю веса и уровня холестерина. Поэтому включение этого натурального продукта в рацион будет полезно тем, кто следит за своим здоровьем и придерживается правильного питания.

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