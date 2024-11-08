Общественная Служба Новостей: кофе, вода и непродолжительная зарядка помогут организму быстрее взбодриться
Общественная Служба Новостей перечислила простые способы помочь организму быстрее проснуться и набраться энергии для нового дня.
Так, первым, о чем упомянуло издание, стал всемирно известный бодрящий напиток с кофеином в составе. Благодаря чашке ароматного американо или эспрессо человек мгновенно почувствует прилив сил и улучшение настроения. Тем, у кого от кофе болит голова, лучше заменить напиток на матчу или зеленый чай.
Похожим действием обладает вода с долькой лимона. Чтобы чувствовать бодрость на протяжении дня, необходимо выпивать около четырех-шести стаканов. В воду комнатной температуры можно положить листочек имбиря или женьшеня.
Небольшой комплекс упражнений или утренняя зарядка, подобно кофе, зарядят положительными эмоциям и энергией на весь оставшийся день.