Общественная Служба Новостей: касторовое масло содержит рицинолевую кислоту, которая помогает укрепить корни волос

Забота о волосах включает в себя не только использование различных масок и кондиционеров, но и уход за кожей головы. От ее состояния зависят здоровье волосяных фолликулов, наличие перхоти, зуда и раздражений. Одним из эффективных средств в народной медицине считаются отвары трав, которые втирают в кожу головы. Они помогают укрепить корни, стимулировать рост и бороться с такими проблемами, как жирность, перхоть или сухость, написала Общественная Служба Новостей .

Правильно подобранное средство стимулирует кровоток к волосяным фолликулам, что способствует их питанию и росту. Вещества, проникающие в кожу, питают фолликулы необходимыми компонентами. Некоторые средства помогают бороться с раздражением, зудом и сухостью, а витамины и растительные компоненты делают волосы более гладкими и послушными.

Масла для кожи и корней волос. Касторовое масло содержит рицинолевую кислоту, которая помогает укрепить корни и стимулировать кровообращение. Репейное масло богато витамином Е, жирными кислотами и фитогормонами. Эфирные масла, такие как розмарин, мята или кедр, стимулируют рост и улучшают питание кожи.

Маски и эссенции. Косметические эссенции, сыворотки и активные концентраты содержат гиалуроновую кислоту, пептиды, витамины и растительные экстракты. Они помогают бороться с выпадением волос, улучшают обмен веществ в фолликулах и стимулируют микроциркуляцию.

Натуральные отвары и настои трав. Настойка из крапивы помогает бороться с перхотью и жирностью, стимулирует кровообращение. Отвар ромашки или календулы успокаивает кожу, уменьшает зуд и воспаления. Мята и розмарин бодрят кожу и стимулируют рост волос.