Общественная Служба Новостей: кабачки, огурцы и помидоры ни в коем случае нельзя класть в морозильную камеру

Некоторые овощи, такие как кабачки, огурцы, баклажаны, помидоры, картофель, репа, лук, чеснок и редис, ни в коем случае нельзя класть на заморозку. Как написала Общественная Служба Новостей , при разморозке они приобретают горьковатый привкус.

То же самое относится к арбузу, яблокам и грушам. После морозильника у фруктов появляются нотки холодной затхлости. А у свежей зелени после замораживания и вовсе клетки расширяются, что приводит к разрушению продукта.

Хранить в морозильной камере не рекомендуется молоко, сметану и некоторые виды сыров. После разморозки консистенция этих продуктов будет не той, какую хотелось бы видеть.