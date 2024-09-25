Общественная Служба Новостей: кабачки, огурцы и помидоры ни в коем случае нельзя класть в морозильную камеру

Некоторые овощи, такие как кабачки, огурцы, баклажаны, помидоры, картофель, репа, лук, чеснок и редис, ни в коем случае нельзя класть на заморозку. Как написала Общественная Служба Новостей, при разморозке они приобретают горьковатый привкус.
То же самое относится к арбузу, яблокам и грушам. После морозильника у фруктов появляются нотки холодной затхлости. А у свежей зелени после замораживания и вовсе клетки расширяются, что приводит к разрушению продукта.
Хранить в морозильной камере не рекомендуется молоко, сметану и некоторые виды сыров. После разморозки консистенция этих продуктов будет не той, какую хотелось бы видеть.
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