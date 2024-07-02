Общественная Служба Новостей: горячий кофе в жару грозит дополнительным нагреванием организма

Употребление горячего кофе в жаркую погоду может привести к дополнительному нагреванию организма, что грозит перегревом и обезвоживанием. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Также горячий напиток способен усилить процесс выведения жидкости из организма. Это может спровоцировать дополнительную потерю важных электролитов. Холодные напитки на основе кофе вредны для здоровья и фигуры из-за большого содержания сахара.

Кроме того, с осторожностью следует пить коктейли на основе кофе с добавлением апельсинового сока, газировки, мороженого, сливок или энергетиков.

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