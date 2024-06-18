Общественная Служба Новостей: чистку зубов у стоматолога не стоит делать людям с болезнями сердца

Профессиональную чистку зубов у стоматолога не рекомендуется делать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

У таких пациентов повышен риск развития инфекций или других осложнений во время чистки зубов. В таких случаях стоматолог должен быть обязательно осведомлен о состоянии здоровья человека.

Кроме того, профессиональную чистку стоит избегать людям с нарушениями свертываемости крови, ослабленным иммунитетом и аллергией на анестезию.

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