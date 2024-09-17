Общественная Служба Новостей: чернослив и финики содержат сильнейшие антиоксиданты, замедляющие процессы старения

Например, в черносливе и финиках содержатся сильнейшие антиоксиданты, которые способны замедлять процессы старения и в целом благотворно влиять на организм. Людям, у которых нет сахарного диабета, можно спокойно употреблять эти сухофрукты в пищу.

Чернослив повышает уровень йода в организме, регулирует уровень сахара в крови, снижает холестерин и укрепляет кости. Многие сухофрукты содержат большое количество витаминов А, В1, К, калий, магний и клетчатку. К тому же, они благотворно влияют на работу кишечника.