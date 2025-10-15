Осень часто ассоциируется с простудами, ОРВИ, насморком и кашлем. Врачи нередко назначают антибиотики для борьбы с этими заболеваниями. Однако у таких препаратов есть побочный эффект — они нарушают микрофлору кишечника, написала Общественная Служба Новостей .

Антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. Полезные микроорганизмы помогают переваривать пищу, синтезируют витамины, поддерживают иммунитет и защищают от патогенных бактерий. Нарушение баланса микрофлоры кишечника может привести к дисбактериозу.

Для восстановления микрофлоры кишечника необходимо время. Вот несколько рекомендаций:

Пробиотики и ферментированные продукты: живые бактерии, которые приносят пользу здоровью человека. Их можно получить из аптечных препаратов, кисломолочных продуктов, ферментированной пищи.

Пребиотики: пищевые волокна, которыми питаются пробиотики. Их много в цикории, топинамбуре, чесноке, луке, спарже, бананах, яблоках, овсянке, льняных семенах.

Легкая диета: введение в рацион нежирных бульонов, тушеных овощей, овсяной или рисовой каши, печеных яблок, рыбы и курицы на пару. Исключение из рациона острого, жареного, копченого, сладостей и выпечки, алкоголя и кофе.

Травы и натуральные средства: ромашка успокаивает кишечник, имбирь уменьшает вздутие, мята снимает спазмы.

Физическая активность и соблюдение режима: спорт улучшает перистальтику кишечника, достаточный объем воды и полноценный сон поддерживают здоровье микрофлоры.