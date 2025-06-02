Общественная Служба Новостей: абрикосы и бананы содержат много белка

Спортсмены и те, кто следит за своим весом, всегда изучают состав продуктов перед покупкой. Особое внимание уделяется наличию сахара, жиров и, конечно, белка. Общественная Служба Новостей выяснила, какие фрукты наиболее богаты этим важным нутриентом.

Первой в списке оказалась гуава, лидирующая по содержанию белка: в 100 граммах содержится около 2,6 грамма. Она также богата клетчаткой, витамином С и калием.

Эксперты также посоветовали обратить внимание на абрикосы, ведь в 100 граммах фрукта содержится 1,4 грамма белка. Не сильно отстают бананы — 1,4 грамма белка. Кроме того, стоит присмотреться к киви, ежевике и инжиру.