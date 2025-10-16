Нутрицитолог Леонова объяснила важность минералов для функционирования щитовидной железы

Нутрицитолог Галина Леонова в беседе с ИА RuNews24.ru сообщила, что нормальное функционирование щитовидной железы обеспечивается за счет минералов.

«Для ее полноценной работы необходимо множество минералов. Прежде всего, нельзя забывать про йод, который прямо влияет на выработку гормонов щитовидной железы», — поделилась информацией эксперт в интервью.

Галина Леонова отметила, что для стабильной работы щитовидной железы также важны натрий, цинк, магний, медь, селен и железо, которые способствуют метаболизму и защищают клетки от повреждений, написал RT.

