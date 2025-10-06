Нутрициолог Жигульская призвала принимать решение об отказе от кофе индивидуально

Нутрициолог и автор программ немедикаментозного восстановления организма Марина Жигульская в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что решение об отказе от кофе должно приниматься индивидуально.

Если организм реагирует на напиток спокойно, то умеренное потребление кофе, скорее всего, не принесет вреда. Однако при появлении неприятных симптомов стоит пересмотреть свои привычки и обратиться к специалисту.

Эксперт подчеркнула, что негативное влияние кофе может быть связано с его составом. По словам Жигульской, бодрящий эффект напитка обусловлен в первую очередь кофеином, который влияет на организм в зависимости от скорости метаболизма и генетических особенностей человека.

Марина Жигульская упомянула исследование ученых из Университета Торонто, которое показало, что умеренное употребление кофе (одну-три чашки в день) может снизить риск инфаркта миокарда у людей с быстрым метаболизмом. В то же время при медленном обмене веществ употребление двух и более чашек кофе в день может увеличить риски.