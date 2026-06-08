Нутрициолог Желянина указала на риск замены ужина фруктовым смузи

Нутрициолог Елена Желянина заявила NEWS.ru , что регулярная замена полноценного ужина фруктовым смузи может привести к дефициту белка в организме. Специалист объяснила, что большинство популярных рецептов смузи содержат преимущественно фрукты, которые дают организму лишь быстрый скачок сахара вместо необходимых питательных веществ.

Многие люди выбирают смузи вместо ужина в надежде снизить вес и разгрузить пищеварение. Однако, по словам Елены Желяниной, если в основе смузи не только фрукты, но и источники белка, клетчатки и полезных жиров, то такой напиток может заменить полноценный прием пищи. В противном случае организм получает большое количество простых сахаров при минимальном содержании белка.

Эксперт подчеркнула, что белок необходим для поддержания мышечной массы, синтеза гормонов, работы иммунной системы и процессов восстановления организма. Идеальный вариант смузи — сочетание овощей, зелени и ягод с низким гликемическим индексом.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что овсянка или зеленый смузи полезны только как часть сбалансированного завтрака, но по отдельности они не смогут обеспечить организм всем необходимым в начале дня.