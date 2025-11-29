Нутрициолог Желянина сообщила, что плавленый сыр может повысить вероятность инфаркта

Нутрициолог Елена Желянина сообщила NEWS.ru , что регулярное употребление плавленого сыра может повысить вероятность инфаркта и инсульта.

По ее словам, некоторые компоненты этого продукта отрицательно влияют на уровень холестерина и состояние кровеносных сосудов.

«В некоторых плавленых сырах, особенно дешевых, встречаются гидрогенизированные растительные жиры, которые являются источником трансжиров», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что в плавленом сыре есть соль, стабилизаторы и фосфаты, такие как пирофосфаты и цитрат натрия. Эти вещества нарушают минеральный баланс и метаболизм жиров, усиливая атерогенный эффект, добавил «Сiбдепо».