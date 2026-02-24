Нутрициолог Желянина рассказала, что овсяная крупа положительно влияет на микрофлору кишечника

Нутрициолог Елена Желянина сообщила NEWS.ru , что овсяная крупа — ценный источник витаминов и клетчатки. По ее словам, употребление этой крупы помогает улучшить барьерную функцию кишечника и усиливает чувство насыщения.

Как отметила специалист, овсяная крупа — это зерно овса, которое прошло различную степень обработки. Наиболее полезной считается цельная крупа, так как у нее низкий гликемический индекс и высокая питательная ценность. Она богата магнием, железом, витаминами группы В, Е, К, марганцем и цинком.

Желянина подчеркнула, что для максимальной пользы лучше всего выбирать ядрицу или хлопья. Они содержат растворимую клетчатку — бета-глюканы, которые снижают уровень «плохого» холестерина, замедляют всасывание глюкозы и усиливают чувство сытости. Регулярное употребление овсяной крупы снижает риск атеросклеротических изменений и положительно влияет на микрофлору кишечника, добавила эксперт.