Нутрициолог Желянина предупредила об опасности употребления алкоголя на пляже

Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru предупредила об опасности употребления алкоголя на пляже в жаркую погоду. По ее словам, это особенно рискованно для людей с гипертонией и аритмией.

Эксперт отметила, что в жару сосуды расширяются, а алкоголь усиливает этот эффект, из-за чего снижается давление и увеличивается частота сердечных сокращений. Кроме того, спиртные напитки способствуют расширению сосудов и повышению проницаемости капилляров, что может привести к отекам.

Желянина подчеркнула, что отеки возникают не только из-за расширения сосудов, но и из-за мочегонного эффекта алкоголя. В жаркую погоду организм теряет влагу через пот, и тело начинает удерживать воду. Коктейли, несмотря на более низкий процент алкоголя, содержат много сахара, который усиливает задержку жидкости и создает дополнительную нагрузку на обмен веществ.

Спиртное противопоказано людям с гипертонией, аритмией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также нарушениями работы печени и почек. Нутрициолог рекомендует не употреблять алкоголь на голодный желудок, пить достаточное количество воды и соблюдать меру.