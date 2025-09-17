Нутрициолог Войтович сообщила, что повышенный кортизол замедляет процесс похудения

Интегративный нутрициолог и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Наталья Войтович в интервью ОТР поделилась информацией о том, как кортизол может влиять на процесс похудения.

Специалист подчеркнула, что кортизол необходим организму, и полное избавление от него не требуется. Войтович рекомендовала снижать уровень кортизола мягко и постепенно. Начать можно с нормализации режима сна и приема пищи.

«Нужно выстроить полноценные регулярные приемы пищи без жестких диет или голодовок, потому что это, опять же, будет стрессом для организма. Добавлять белок в каждый прием пищи: яйца, рыба, бобовые, мясо. Сложные углеводы дают долгое насыщение», — привел слова эксперта сайт RT.

Нутрициолог также посоветовала включить в рацион киноа, разнообразные овощи и полезные жиры. Важно следить за физической активностью и работать над снижением стресса.