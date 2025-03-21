Нутрициолог Вишнякова: интервальное голодание не поможет, если рацион беден овощами

Нутрициолог DocMed Виктория Вишнякова поделилась с сайтом Здоровье Mail недостатками популярной диеты — интервального голодания — и пояснила, почему этот метод не подходит для долгосрочного поддержания здорового веса.

Одним из распространенных вариантов интервального голодания является схема 16:8, когда человек воздерживается от пищи в течение 16 часов, а затем в течение восьми часов питается как обычно. Положительные эффекты данного метода на сердечно-сосудистую систему подтверждены научными обзорами 2019 года. Однако возникает вопрос: обусловлены ли эти преимущества непосредственно режимом голодания или просто общим снижением калорийности питания и уменьшением переедания. Этот аспект остается открытым для дальнейших исследований.

Интервальное голодание само по себе не даст желаемого результата, если ваш рацион беден овощами, перегружен сахаром и обработанными мясными продуктами, а рабочий график предполагает длительное сидение за компьютером, сообщила Вишнякова.