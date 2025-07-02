Нутрициолог Видова призвала не есть немытые ягоды с куста

Употребление немытых ягод с куста может привести к развитию кишечной инфекции или заражению глистами. Нутрициолог Оксана Видова в беседе с NEWS.ru объяснила, что опасность заключается в бактериальной пленке, которая образуется на поверхности плодов.

Видова подчеркивает, что на ягодах присутствует невидимая пленка из бактерий и паразитов, которая образуется из-за земли, насекомых и дождевых стоков. Употребление таких ягод может вызвать кишечную инфекцию или даже глистную инвазию. Кроме того, существует риск наличия нитратов в плодах, особенно если удобрения использовались без точного дозирования.

Для безопасного употребления ягод нутрициолог рекомендует замочить их на пять минут в холодной воде с щепоткой соли, а затем тщательно промыть под проточной водой. Плоды с толстой кожурой можно обдать кипятком или протереть щеткой, а зелень следует вымачивать 7–10 минут в воде с добавлением яблочного уксуса.

Ранее Елена Павлова, врач общей практики, предупреждала о возможных негативных последствиях употребления шелковицы натощак. По ее словам, неправильное употребление этой ягоды может вызвать расстройство пищеварения и симптомы отравления.