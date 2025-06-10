Нутрициолог Цвинария посоветовала есть больше овощей, зелени и ягод для здоровья и хорошего настроения

Президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог и эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария в беседе с «Известиями» поделилась советами по правильному питанию для укрепления здоровья организма.

По словам специалиста, клетчатка, содержащаяся в овощах, зелени, ягодах, семенах льна и чиа, бобовых, гречке, киноа и буром рисе, играет важную роль в организме. Она снижает уровень холестерина, стабилизирует уровень сахара и питает микробиоту кишечника.

Эксперт рекомендует добавить в рацион овощи и ягоды, богатые антиоксидантами, например, чернику, шпинат, чеснок и клубнику. Кроме того, Цвинария советует употреблять жирные сорта рыбы, такие как скумбрия и лосось, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Также полезны квашеная капуста, натуральный йогурт, кимчи и мисо, отметил сайт «Сибдепо».

Человеческому организму необходим белок, который является строительным материалом для гормонов, ферментов и иммунных клеток. Белок можно найти в яйцах, рыбе, курице, индейке и бобовых, подчеркнула собеседница.