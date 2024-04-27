Нутрициолог Тихоненко: цельнозерновые продукты помогают снизить риск болезней сердца и сосудов | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 10:20 Нутрициолог Тихоненко: цельнозерновые продукты помогают снизить риск болезней сердца и сосудов

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Нутрициолог Анна Тихоненко посоветовала включить в рацион крупы, хлеб и макароны из цельного зерна. Благодаря большому количеству клетчатки и витаминов они оказывают положительное влияние на организм, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, такие продукты богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Среди плюсов — укрепление иммунитета и замедление процессов старения.

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Эксперт добавила, что цельнозерновые изделия помогают снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клетчатка улучшает работу кишечника.