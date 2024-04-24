Нутрициолог Тиханычева: тяга к жирной пище указывает на дефицит витаминов А, Е, D | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 14:23 Нутрициолог Тиханычева: тяга к жирной пище указывает на дефицит витаминов А, Е, D

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Внезапное желание съесть что-нибудь жирное может сигнализировать о нехватке в организме жирорастворимых витаминов А, Е, D. Об этом сообщила нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева в беседе с Life.

По словам эксперта, тяга к кислым продуктам может говорить о низкой кислотности желудочного сока или нехватке витамина С. В таком случае в рацион стоит добавить цитрусовые, болгарский перец и квашеную капусту.

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Сбалансированные и разнообразные приемы пищи помогут избавиться от желания съесть что-то определенное, отметила Тиханычева.