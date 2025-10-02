Нутрициолог Тиханычева рассказала, что коровье молоко и куриные яйца содержат сильные аллергены

Некоторые продукты, которые часто присутствуют в ежедневном меню, могут стать причиной пищевой аллергии. Среди них — молоко, хлеб, яйца, рыба. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала сайту «Страсти» о том, где могут скрываться опасные аллергены и как обезопасить себя.

Пищевая аллергия — это нестандартная реакция иммунной системы на обычную еду. Организм ошибочно воспринимает безвредный белок как угрозу и атакует его. Это может проявляться по-разному: от легкого зуда и сыпи до серьезных проблем с дыханием.

Среди пищевых аллергенов можно выделить «большую восьмерку»:

Коровье молоко. Белок коровьего молока — главный аллерген детского возраста. При аллергии иммунную систему могут атаковать несколько видов молочных белков, наиболее частыми виновниками являются казеин и сывороточные белки.

Куриное яйцо. Содержит несколько сильных аллергенов, причем наиболее активные из них сосредоточены в белке. Эта пищевая аллергия — преимущественно детская проблема.

Орехи. Группа аллергенов с высоким риском. К наиболее распространенным провокаторам тяжелых реакций относятся грецкие орехи, фундук, миндаль, кешью, фисташки и пекан.

Арахис. Несмотря на распространенное мнение, арахис — это не орех, а представитель семейства бобовых. Однако именно он заслужил репутацию одного из самых мощных и коварных пищевых аллергенов.

Пшеница и другие злаки. Аллергическую реакцию могут спровоцировать белки, содержащиеся в самых распространенных злаках: пшенице, ржи, ячмене и овсе.

Соя. Соя и продукты на ее основе являются частым и сильным аллергеном. Аллергическую реакцию вызывают белки, содержащиеся в соевых бобах.