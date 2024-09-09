Нутрициолог Тиханычева: при обострении болезней ЖКТ следует исключить свежие яблоки из рациона

В некоторых случаях свежие яблоки могут только навредить здоровью. Так, их стоит полностью исключить из рациона при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева сайту «Страсти».
По словам специалиста, высокое содержание клетчатки в фруктах может вызвать дискомфорт в кишечнике. Людям с предрасположенностью к метаболическим нарушениям также стоит с осторожностью употреблять яблоки.
В день взрослому человеку можно съедать не более двух плодов. Для детей одно яблоко можно запечь, чтобы избежать перегрузки пищеварительной системы, отметила Тиханычева.
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