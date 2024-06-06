Нутрициолог Тиханычева посоветовала отказаться от очищенного риса в пользу красного или черного

Крупы — важный компонент правильного питания. Однако не все виды приносят организму одинаковую пользу. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с Life.

Так, преимуществами обладают красный и черный рис. В них содержатся клетчатка, витамины, минералы, антиоксиданты и большое количество белка.

А вот очищенный сорт имеет куда меньше полезных свойств. Тиханычева посоветовала не использовать его в приготовлении.

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