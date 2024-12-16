Нутрициолог Таничева: магний снижает стресс, нормализует сон и расслабляет мышцы

Пациентам с депрессией могут назначить прием магния, однако возникновение расстройства не связано с дефицитом этого минерала. Об этом рассказала пермский врач-нутрициолог Анна Таничева в беседе с Ura.ru.
Специалист отметила, что роль магния достаточно многогранна. Он нормализует сон, повышает концентрацию внимания, способствует расслаблению мышц, снижает уровень усталости и стресса.
Врачи выписывают магний при наличии психомоторных возбуждений, в том числе при депрессии, однако она все же связана с дефицитом витаминов группы B, D и C, подчеркнула Таничева.
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