Нутрициолог Таничева: магний снижает стресс, нормализует сон и расслабляет мышцы

Пациентам с депрессией могут назначить прием магния, однако возникновение расстройства не связано с дефицитом этого минерала. Об этом рассказала пермский врач-нутрициолог Анна Таничева в беседе с Ura.ru .

Специалист отметила, что роль магния достаточно многогранна. Он нормализует сон, повышает концентрацию внимания, способствует расслаблению мышц, снижает уровень усталости и стресса.

Врачи выписывают магний при наличии психомоторных возбуждений, в том числе при депрессии, однако она все же связана с дефицитом витаминов группы B, D и C, подчеркнула Таничева.