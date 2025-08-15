Нутрициолог Стрельникова отметила, что кисломолочные продукты восстанавливают водно-солевой баланс в жару

Лето приносит не только радость от отдыха, но и дополнительные испытания для организма. Высокие температуры меняют привычный уклад жизни и влияют на аппетит. Важно поддерживать водно-солевой баланс и не допускать дефицита питательных веществ. Специалисты XFIT Екатерина Стрельникова и Дарья Гудкова в интервью «Инфо 24» поделились рекомендациями для тех, кто летом проводит много времени на солнце.

Эксперты посоветовали снизить пищевую нагрузку и минимизировать употребление продуктов, нарушающих водно-солевой баланс. В жару стоит ограничить соленую, острую пищу, жареное и продукты с быстрыми углеводами.

«Основу рациона должны составлять свежие овощи и фрукты, цельнозерновые крупы, нежирные белковые продукты», — отметила Стрельникова.

Также она рекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты, которые помогают восстанавливать водно-солевой баланс. Не стоит отказываться от приемов пищи, даже если из-за жары нет аппетита. Белок и клетчатка должны поступать в организм минимум три раза в день.

«Фрукты лучше употреблять в виде отдельного приема пищи, желательно в первой половине дня», — добавила Дарья Гудкова.

В день необходимо выпивать не менее полутора литров воды. Если цель — снижение веса или проведение времени на жаре, объем следует увеличить.