Нутрициолог Слип предупредила, что переедание овощей и ягод с грядки может привести к вздутию и проблемам с пищеварением

Нутрициолог Анна Слип рассказала NEWS.ru , что чрезмерное употребление овощей, зелени и ягод с огорода может привести к неприятным последствиям для здоровья. По ее словам, большое количество клетчатки в таких продуктах может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением.

Эксперт отметила, что зимой кишечник привыкает к другому режиму питания, а весной не успевает перестроиться на новый график, что провоцирует дискомфорт. Бактериям требуется несколько недель, чтобы адаптироваться к изменениям в рационе. Особенно тяжело приходится тем, у кого чувствительное пищеварение, подчеркнула Слип.

По нормам Роспотребнадзора, ежедневная норма потребления клетчатки составляет 20–25 граммов, однако летом на даче ее содержание в рационе может резко вырасти до 40–50 граммов. Это может стать проблемой для кишечника, который не привык к такому количеству клетчатки.