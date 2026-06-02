Нутрициолог Слип объяснила, с чем связан набор веса летом при сниженном аппетите

Летом вес может увеличиваться даже при снижении аппетита. Причина — употребление сладких напитков и мороженого, рассказала NEWS.ru психолог и нутрициолог Анна Слип.

По словам эксперта, в жару мозг подавляет чувство голода, так как переваривание пищи приводит к разогреву тела. Однако тяга к холодному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом. Эти продукты являются концентратом сахара и калорий, что может привести к набору веса.

Анна Слип пояснила, что на вес влияет баланс калорий: если их поступает больше, чем тратится, излишки уходят в жир. Летом этот плюс набегает незаметно: к обычной еде прибавляются сладкие напитки, мороженое, алкоголь, сезонные фрукты. В результате получается суточный перебор калорий.

Нутрициолог также отметила, что жара и длинный световой день ухудшают сон, а это повышает уровень грелина — гормона голода. Кроме того, летом продажи холодных напитков и мороженого в России подскакивают на 40–50%.