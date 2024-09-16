Нутрициолог Штуккерт рассказала, что плоды кактуса питахайя эффективны при запорах

Нутрициолог Татьяна Штуккерт в беседе с изданием «Страсти» объяснила, почему плоды кактуса питахайя являются одними из самых полезных, которые встречаются в природе.

По словам специалиста, на вкус этот плод не слишком сладкий, при этом содержит мало сахаров. Питахайя включает много мелких семян, которые стимулируют пищеварение и моторику кишечника. Этот фрукт назначают тем, кто страдает запорами.

Розовый снаружи и ярко-розовый внутри вид фрукта наиболее ценен, так как содержит флавоноиды, которые являются антиоксидантами. Желтый драконовый фрукт и розовый с белой мякотью считаются менее полезными, добавила Штуккерт.