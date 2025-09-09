Нутрициолог Шкилева посоветовала гранатовый сок для профилактики рака

Рацион может влиять на вероятность развития онкологических заболеваний. Нутрициолог Марина Шкилева в интервью « ФедералПресс » рассказала, какие продукты способствуют укреплению организма и снижению рисков.

Эксперт рекомендовала включить в рацион гранатовый сок, богатый антиоксидантами. Напиток помогает нейтрализовать свободные радикалы.

«Не менее важны помидоры, содержащие ликопин, который обладает сильными антиоксидантными свойствами и способен замедлять или даже останавливать рост раковых клеток», — отметила специалист.

Врач также обратила внимание на куркуму, которую можно использовать как специю. Шкилева подчеркнула важность продуктов, содержащих селен: бразильских орехов, яиц, печени, трески и семян подсолнечника. Кроме того, нутрициолог рекомендовала добавить в меню зеленый чай, чеснок, лук и продукты, богатые кверцетином: каперсы, какао и острый перец.