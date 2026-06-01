Нутрициолог Шипарева призвала не есть арбуз перед сном из-за сильного мочегонного эффекта и содержания сахаров

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева рассказала NEWS.ru , что употребление арбуза перед сном может стать причиной утренних отеков из-за его сильного мочегонного эффекта и содержания сахаров.

Арбуз состоит из воды более чем на 90 %, и это его преимущество может превратиться в недостаток. По словам эксперта, жидкость в сочетании с калием создает эффект природного насоса, стимулируя почки активнее фильтровать кровь. Однако если мочевыделительная система не успеет обработать большое количество жидкости до того, как человек ляжет спать, это может привести к задержке жидкости и утренним отекам.

Кроме того, арбуз содержит фруктозу и глюкозу, которые вызывают выброс инсулина. Инсулин, помимо утилизации сахара, подает почкам сигнал задерживать натрий, который тянет за собой воду. Таким образом, возникает замкнутый круг: арбуз способствует выведению жидкости, а инсулин — ее задержке.

Нутрициолог рекомендует употреблять арбуз в первой половине дня, когда организм активнее справляется с сахарами и жидкостью.