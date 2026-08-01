Нутрициолог Шипарева посоветовала не есть колбасу в жару

Нутрициолог Наталья Шипарева рекомендовала в жару отказаться от лимонадов и бутербродов с колбасой. Она предложила заменить их водой с лимоном и цельнозерновым хлебом, передает News.ru .

Шипарева предупредила, что в стакане магазинного лимонада может содержаться до шести чайных ложек сахара. По ее словам, избыток глюкозы превращается в жир, а газировка способна замедлять пищеварение и вызывать вздутие.

Нутрициолог объяснила, что бутерброды с колбасой или сыром содержат насыщенные жиры и быстрые углеводы. Такой перекус не дает организму клетчатку и витамины, поэтому голод быстро возвращается. Регулярное употребление таких продуктов может привести к запорам и ожирению.

Лимонады и колбасные бутерброды также могут провоцировать отеки из-за высокого содержания натрия, который задерживает воду. Вместо них Шипарева посоветовала есть цельнозерновой хлеб с авокадо и слабосоленой рыбой, а пить компот без сахара или воду с мятой и лимоном, сообщает Москва 24.