Нутрициолог Шиманская предупредила, что сон сразу после еды может вызвать изжогу

Нутрициолог и эксперт по питанию Ирина Шиманская в интервью радио Sputnik рассказала о возможных последствиях сна сразу после приема пищи.

После еды нередко возникает желание поспать, так как организм начинает переваривать пищу и человек чувствует расслабление. Однако если в этот момент лечь, это может помешать естественным физиологическим процессам, особенно работе желудка и желчного пузыря. По словам эксперта, сон сразу после еды может вызвать изжогу

«Когда мы находимся в вертикальном положении, пища постепенно продвигается по ЖКТ, а желудочный сок не забрасывается обратно в пищевод. Если же лечь сразу после еды, происходит сразу несколько вещей: замедляется опорожнение желудка; повышается давление внутри него; нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера. В результате желудочный сок начинает попадать в пищевод — появляется изжога, тяжесть, жжение», — объяснила специалист.

Шиманская также отметила, что в горизонтальном положении замедляется сокращение желчного пузыря, что может привести к застою желчи, вздутию и нарушению усвоения пищи.

Для поддержания здорового пищеварения нутрициолог рекомендует соблюдать интервал в 1,5–2 часа между ужином и сном, избегать переедания и поддерживать физическую активность после еды.