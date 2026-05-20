Нутрициолог Шиманская Почему россияне отказываются от здорового образа жизни и как это изменить

По данным Минздрава, только 11,5% жителей России ведут здоровый образ жизни. Нутрициолог и эксперт по питанию Ирина Шиманская в интервью радио Sputnik рассказала, что мешает остальным.

Шиманская объяснила, что здоровый образ жизни — это не только спорт и правильное питание, но и система, включающая сбалансированный рацион, достаточный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

«Стоит убрать любой элемент, и система начинает давать сбои», — отметила эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что резкие изменения часто приводят к срыву и чувству вины.

«Типичный путь ЗОЖника обычно начинается с понедельника, когда нужно разом убрать все вредное, сесть на строгую диету, записаться на тренировки. Но в большинстве случаев резкий старт приводит к неизбежному срыву и чувству вины», — предупредила Шиманская.

Вместо жестких ограничений и интенсивных тренировок Ирина Шиманская рекомендует небольшие, но системные изменения. Например, короткая прогулка после еды может снизить уровень глюкозы, а стакан теплой воды с утра мягко запускает пищеварение и снижает тягу к сладкому.