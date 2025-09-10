Нутрициолог Шарапова рекомендовала есть яблоки с кожурой

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова высказалась в пользу употребления яблок в первой половине дня. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, яблоки — ценный источник витамина C, калия и клетчатки.

«Среднесуточная норма употребления яблок — около 300 граммов в день. Это один-два плода», — предупредила медик.

Как пояснила эксперт, максимальную пользу можно получить, употребляя яблоки вместе с кожурой, поскольку именно в ней сконцентрировано наибольшее количество полезных веществ, добавил RT.

Шарапова отметила, что фрукты также целесообразно сушить, ведь в этом виде они сохраняют высокое содержание калия. Из яблок часто готовят уксус — полезный ферментированный продукт, благоприятно влияющий на пищеварительную систему. Однако при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта следует исключить уксус из рациона.