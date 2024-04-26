Нутрициолог Шарапова посоветовала мариновать мясо в гранате и базилике | 360°

26 апреля 2024, 11:39
Нутрициолог Шарапова посоветовала мариновать мясо в гранате и базилике
Традиционный для майских праздников шашлык — это серьезное испытание для желудочно-кишечного тракта, поэтому следует выбирать маринады, которые не дадут пищеварительной системе дополнительную нагрузку. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала нутрициолог Юлия Шарапова.
В частности, она посоветовала отказаться от майонеза. Вместо этого лучше мариновать мясо в натуральных ингредиентах. Например, следует обратить внимание на гранат и базилик.
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«Гранатовый сок содержит антиоксиданты, органические кислоты, витамин С. Так как мы делаем полезные диетические маринады, мясо выбираем менее жирное», — подчеркнула Шарапова.
Она также добавила, что отличной основой для полезного маринада станет газированная вода. Кроме того, нутрициолог рекомендовала подольше мариновать красное мясо, ему потребуется не меньше четырех часов.
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