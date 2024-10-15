Нутрициолог Шарапова: беспокойный сон и тремор рук могут быть сигналами нехватки магния в организме

Заподозрить нехватку витаминов в организме можно еще до посещения врача и сдачи необходимых анализов. О первых признаках дефицитов рассказала нутрициолог Юлия Шарапова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По ее словам, врастание волос может говорить о нехватке витамина С. Еще одним тревожным признаком будет обильная потеря волос и ломкость ногтей. О нехватке магния обычно сигнализирует тремор конечностей и беспокойный сон.

Нельзя игнорировать усталость и длительное отсутствие настроения. Все эти признаки — повод для скорейшего визита к врачу, резюмировала специалист.