Нутрициолог Шарапова: беспокойный сон и тремор рук могут быть сигналами нехватки магния в организме

Заподозрить нехватку витаминов в организме можно еще до посещения врача и сдачи необходимых анализов. О первых признаках дефицитов рассказала нутрициолог Юлия Шарапова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, врастание волос может говорить о нехватке витамина С. Еще одним тревожным признаком будет обильная потеря волос и ломкость ногтей. О нехватке магния обычно сигнализирует тремор конечностей и беспокойный сон.
Нельзя игнорировать усталость и длительное отсутствие настроения. Все эти признаки — повод для скорейшего визита к врачу, резюмировала специалист.
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