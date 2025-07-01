Нутрициолог Сергеева рекомендовала отказаться от тесной одежды, чтобы снизить риск развития варикоза

Нутрициолог Виктория Сергеева в беседе с сайтом RuNews24.ru предупредила россиян о возможных последствиях летнего сезона для состояния сосудов ног. Она напомнила, что факторами развития варикозного расширения вен являются наследственность, беременность, лишний вес, недостаточное употребление жидкости, курение и прием алкоголя, тесная одежда и каблуки, стрессы и неправильное питание.

Чтобы предупредить развитие заболевания, Сергеева рекомендовала сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, рыбы, орехов, ягод. Важно также ограничить потребление фастфуда, сахара и соли. Нужно вести активный образ жизни, пить достаточно чистой воды и носить удобную одежду.

Специалист отдельно подчеркнула важность профилактических мер во время путешествий и авиаперелетов: отказ от спиртного и крепкого кофе, регулярные прогулки по салону самолета, использование компрессионного трикотажа и специальных упражнений для предотвращения тромбозов.

Таким образом, придерживаясь правильного образа жизни и советов специалистов, россияне смогут защитить свое здоровье и избежать неприятных симптомов варикоза, добавила Сергеева.