Нутрициолог Семирядов: за сахарной зависимостью часто скрываются опасные заболевания

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с изданием kp.ru предупредил, что за сахарной зависимостью часто скрываются опасные заболевания.

Часто всего на сладкое тянет людей с хронической депрессией, гипотиреозом — заболеванием щитовидной железы, и дефицитом витаминов и минералов.

«В некотором смысле, стремление к сладкой, богатой углеводами пище может быть способом „самолечения“ депрессии», — процитировала «Свободная пресса» специалиста.

Иногда тяга к сладостям может быть вызвана привычкой, стрессом, плохим сном, гормональными колебаниями.

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