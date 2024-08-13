Нутрициолог Семирядов: за сахарной зависимостью часто скрываются опасные заболевания

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с изданием kp.ru предупредил, что за сахарной зависимостью часто скрываются опасные заболевания.

Часто всего на сладкое тянет людей с хронической депрессией, гипотиреозом — заболеванием щитовидной железы, и дефицитом витаминов и минералов.

«В некотором смысле, стремление к сладкой, богатой углеводами пище может быть способом „самолечения“ депрессии», — процитировала «Свободная пресса» специалиста.

Иногда тяга к сладостям может быть вызвана привычкой, стрессом, плохим сном, гормональными колебаниями.