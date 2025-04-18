Нутрициолог Семирядов: правильный завтрак уменьшает тягу к вредным сладостям

Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов поделился с KP.RU советами о том, как справиться с постоянным желанием есть сладкое.

Он утверждает, что правильный завтрак, богатый белком, помогает контролировать аппетит и уменьшает тягу к вредным сладостям в течение дня.

«Старайтесь есть больше белка, обязательно включая его в завтраки (утром белка может быть больше — минимум 30% от приема пищи). Это хорошо снижает порывы к перекусам и тягу к сладкому», — рекомендует специалист.

Семирядов также напоминает о важности соблюдения «гарвардской тарелки»: половина — овощи и фрукты, четверть — белок, четверть — медленные углеводы. Это способствует поддержанию здорового веса и избавляет от постоянного желания что-то жевать.