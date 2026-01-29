Нутрициолог Селиванова указала на связь дефицита витаминов и эмоционального состояния

В зимний период многие люди, особенно мамы, сталкиваются с повышенной раздражительностью и эмоциональным истощением. По словам клинического health-коуча и нутрициолога Ирины Селивановой, такая реакция может быть связана с недостатком важных питательных веществ в организме. Об этом написали «Известия» .

Эксперт советует обратить внимание на несколько ключевых показателей. Во-первых, уровень белка: нервная система состоит из белковых структур, и при недостатке белка организму не хватает «строительного материала». Если уровень белка ниже 74 единиц, рекомендуется сдать анализ на содержание аминокислот в крови для правильного подбора диеты.

Важным элементом является витамин D, который участвует в сотнях химических реакций. Его нехватка может привести к нервному напряжению, особенно в середине зимы, когда летние запасы истощаются.

Также необходимо следить за уровнем железа, так как оно отвечает за бодрость. До 80% населения России страдает от латентной железодефицитной анемии, а среди женщин этот показатель может быть еще выше. При диагностике нужно проверять не только общее железо в кровотоке, но и уровень ферритина — его запаса в организме.

Магний в сочетании с витамином B6 играет важную роль в снижении стресса. Для получения достоверной картины нужно определять его содержание в эритроцитах. L-треонат магния особенно эффективен для воздействия на нервную систему, так как способен проникать через гематоэнцефалический барьер.