Нутрициолог Селиванова указала на связь дефицита витаминов группы B с повышенной утомляемостью

Нутрициолог Ирина Селиванова сообщила, что даже при сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках человек может испытывать усталость. Нередко причина кроется в недостатке витаминов группы B, сообщил Life.ru .

По словам медика, из-за их дефицита ухудшается работа митохондрий, которые называют клеточными электростанциями. Это приводит к быстрой утомляемости, снижению концентрации внимания и общей выносливости.

Как пояснила специалист, больше всего витаминов группы B содержится в говяжьей печени. Также они присутствуют в красном мясе, яйцах, рыбе, гречке и бобовых, добавило «АБН24».