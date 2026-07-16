Нутрициолог Селиванова развеяла миф о том, что углеводы являются главным врагом стройной фигуры

Химик, нутрициолог и эксперт в сфере персонализированного питания Ирина Селиванова рассказала в интервью радио Sputnik , почему не существует универсального свода правил здорового питания. Она перечислила популярные мифы, которые мешают людям питаться правильно.

Первый миф — жиры вредны, и их нужно максимально ограничивать. Ирина Селиванова предупредила, что жиры необходимы для правильной работы организма. Они нужны для иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга. Эксперт отметила, что для здоровья нужны качественные источники жиров, такие как жирная дикая рыба, оливковое масло, орехи, семена и авокадо.

Второй миф — углеводы являются главным врагом стройной фигуры. Нутрициолог считает, что углеводы остаются главным источником энергии для мозга и мышц. Она рекомендует выбирать правильные продукты: овощи, зелень, цельные крупы и бобовые. Сахар и изделия из муки высшего сорта стоит максимально ограничить.

Третий миф — здоровая еда полезна любому человеку. Ирина Селиванова отметила, что реакция организма на еду зависит от состояния кишечника и индивидуальной чувствительности. Она подчеркнула, что резкие перемены в рационе могут вызвать дискомфорт.