Нутрициолог Селиванова посоветовала элиминационную диету для борьбы с СРК

Синдром раздраженного кишечника — это функциональное расстройство, которое сопровождается различными симптомами: болью в животе, вздутием, повышенным газообразованием и изменениями в частоте или характере стула. Как избежать недуга, рассказала нутрициолог Ирина Селиванова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, на работу кишечника может влиять психоэмоциональный стресс — острый или хронический. Он усиливает симптомы СРК и нарушает аппетит. Также среди ключевых причин называют неправильное питание, в частности частое употребление быстрых углеводов, кофе или алкоголя.

«Человек может постоянно ожидать и даже испытывать страх, что может что-то приключиться в неподходящее время и в неподходящем месте», — отметила медик.

Специалист посоветовала в такой ситуации обратиться к элиминационной диете. Как пояснила Селиванова, из рациона исключаются сахар, алкоголь, молочные продукты, глютенсодержащие продукты, а также жирная и жареная пища.