Нутрициолог Савеленок указала на опасность сочетания шашлыка и алкоголя в жару

Педиатр и нутрициолог Ирина Савеленок указала на риски для здоровья, связанные с одновременным употреблением шашлыка и алкоголя в жаркую погоду. Об этом сообщила ТСН24.

По словам специалиста, такое сочетание может привести к нежелательным последствиям для организма.

«Влияние спиртного на организм само по себе приводит к обезвоживанию: повышенное потоотделение, повышенная частота мочеиспусканий и использование запасов воды для расщепления этанола», — напомнила врач.

Она объяснила, что в сочетании с жирной пищей, такой как шашлык, риск негативных реакций со стороны организма возрастает.