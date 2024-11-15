Нутрициолог Сафронова заявила, что сладости в рационе детей допустимы после года

Сладкие угощения можно начинать давать детям после достижения ими годовалого возраста. Об этом заявила ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Адиля Сафронова в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» .

Она отметила, что в течение первых 12 месяцев жизни ребенок получает необходимое количество углеводов из грудного молока и смесей для кормления. Позже можно добавлять в рацион малыша натуральные сладости. Это может быть мармелад, яблочный пектин, зефир или пастила на основе ягод и фруктов, пишет RT.

Сафронова также напомнила, что существуют специальные сладости для детей, которые содержат минимальное количество добавленного сахара или его вовсе там нет. От угощений на основе шоколада лучше воздержаться до трехлетнего возраста ребенка, резюмировала нутрициолог.